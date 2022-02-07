Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра МНЭ РК Джумабеков Арман Даирович освобождается от должности руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1990 г. инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В разные годы работал налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК.

В 2018-2019 годы — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК.