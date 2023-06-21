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    Аркалыкская ТЭЦ вынуждена закупать электроэнергию вместо продажи

    21 Июня 2023, 11:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса были подняты вопросы функционирования ТЭЦ в Аркалыке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там ситуация такая. Система гидрозолоудаления для гидравлической транспортировки в бетонных каналах золошлаковых отходов от котлов имеет проблемы с забиваемостью каналов. Мы сделали фото, там в цеху вообще ничего не видно, собственной руки не видно. Не выполнена кислотная промывка и щелочение котлов. Имеет место низкое качество питательной воды, не соблюдены параметры водно-химического режима и т.д», - сказала председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

    В результате, по ее словам, предприятие вынуждено закупать электроэнергию.

    «Тогда как по проекту планировалась выработка электроэнергии как для покрытия собственных нужд, так и для продажи. За 2022 год расходы по приобретению электроэнергии составили 265 млн тенге. Потери предприятия за счет увеличения объема потребления технической воды составили порядка 20 млн», - отметила спикер.

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов заявил о необходимости рассмотреть ответственность на законодательном уровне.

    «При необходимости давайте внесем изменения. На сегодня нет никакой ответственности», - добавил спикер палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Мажилис Высшая аудиторская палата РК
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