Аркадий Дворкович и Асхат Оралов сделали первый символический ход в партии между Непомнящим и Лижэнем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович и министр культуры и спорта в ходе торжественной церемонии дали старт первой партии матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, передает МИА «Казинформ».

Аркадий Дворкович и Асхат Оралов сделали первый символический ход в партии.

«История матчей на первенство мира ведет отсчет с 1886 года. За 137-летнюю историю было определено 16 таких чемпионов мира по шахматам. Уверен, что это событие, за которым пристально следит весь мир, станет важным шагом в развитии шахмат в Казахстане», - отметил министр культуры и спорта в Facebook.

Как сообщил Асхат Оралов, уже сейчас в нашей стране ведется активная работа по развитию и продвижению этого вида спорта среди граждан. Особенно, среди детей и молодежи. Например, в 2022 году более 250 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всему Казахстану, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в виде факультатива в 654 школах для почти 28 тысяч детей.

Напомним, в преддверии матча состоялась пресс-конференция, в которой помимо финалистов приняли участие глава ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Казахстанской шахматной федерации Тимур Турлов. Непомнящий и Лижэнь выбрали стулья для самой важной игры в карьере.