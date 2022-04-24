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    Архивные документы о Бауыржане Момышулы передали Казахстану

    24 Апреля 2022, 00:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственному военно-историческому музею передали уникальные архивные документы и материалы об участии воинов-казахстанцев в Битве за Москву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В Национальном военно-патриотическом центре состоялась встреча заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова с делегацией Российского исторического общества.

    В ходе встречи стороны обсудили совместные мероприятия по сохранению памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

    Как сообщалось, старший лейтенант Бауыржан Момышулы в должности командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 - 8-я гвардейская стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) при обороне Москвы участвовал в 27 боях.

    Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон Б. Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать фашистов на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным. Героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Момышулы описан в художественно-исторической книге Александра Бека «Волоколамское шоссе».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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