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    Архивные документы и фото представили на выставке о Холокосте в СКО

    28 Января 2020, 18:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На 12 стендах выставки представлены более 70 уникальных фотографий, рисунков и документов из архивов музее и фондов России, Швейцарии, Франции и Украины.

    «Такие выставки мы стараемся проводить по всему миру. Мы пытаемся сделать все, чтобы память об этих трагических событиях истории была не только у людей старшего поколения, но и у молодых. В прошлом году мы впервые в Казахстане именно в Петропавловске открыли выставку, посвященную блокаде Ленинграда. После выставка путешествовала по всему Казахстану. Имея такой прекрасный опыт взаимного сотрудничества, мы предложили открыть первую выставку в Казахстане именно в Петропавловске. Сотрудники музея нас поддержали», - сказал советник Посольства Российской Федерации в РК Алексей Коробченко.

    Он добавил, что в музее выставка будет работать около одного месяца. По словам А.Коробченко, много городов заинтересованы в ее проведении.

    Выставку подготовили научно-просветительский центр «Холокост» (г.Москва, РФ), представительство Россотрудничества и Посольство России в РК при поддержке управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области и Ассоциации русских, славянских и казачьих объединений.

    27 января по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день 75 лет назад Советская Армия освободила Освенцим – один из самых страшных нацистских лагерей смерти.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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