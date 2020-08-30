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    Архивное видео опубликовала пресс-служба Елбасы к 25-летию Конституции РК

    30 Августа 2020, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Архивное видео, снятое 25 лет назад, опубликовано пресс-службой Первого Президента РК - Елбасы в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    « В этот день 25 лет назад состоялся республиканский референдум по принятию Конституции Республики Казахстан. После голосования Нурсултан Назарбаев провел пресс-конференцию и ответил на вопросы отечественных и зарубежных журналистов. Спустя неделю, 6 сентября 1995 года Н.Назарбаев принял участие в торжественной церемонии официального представления новой Конституции. Председатель Центральной избирательной комиссии Ю.А.Ким зачитал постановление «Об итогах голосования по принятию Конституции Республики Казахстан на республиканском референдуме, состоявшемся 30 августа 1995 года», и вручил Н.А.Назарбаеву оригинал текста нового Основного закона страны «, - говорится в комментарии к видео .

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Видео Конституция Первый Президент - Елбасы
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