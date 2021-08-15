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Архивное фото Нурсултана Назарбаева появилось в Сети
15 Августа 2021 11:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Елбасы опубликовала архивное фото Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ».
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«В соответствии с Указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа. Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом», - говорится в описании фото.
Напомним, сегодня в Казахстане празднуют День спорта.
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