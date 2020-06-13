Архитектор японской противовирусной стратегии считает, что страны Азии превзошли Запад в борьбе с пандемией

НУР-СУЛТАН-ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Один из ключевых «архитекторов» японской стратегии борьбы с коронавирусом высоко оценил меры по противодействию пандемии коронавируса в Японии, заявив, что подход Токио был более эффективным в сравнении западными странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессор вирусологии университета Тохоку и член экспертной группы, консультирующей правительство Японии Хитоси Ошитани в интервью журналу Diplomacy выразил уверенность, что действия японского правительства принесли больше результатов, чем меры против COVID-19, которые предприняли западные государства.

Страны Запада вовлеклись в «войну на истощение», пытаясь отследить каждый отдельный случай вируса, чтобы полностью уничтожить его, говорит Х.Ошитани. В то время как Япония допускала некоторую степень передачи вируса и вместо этого сосредоточилась на выявлении целых «кластеров» инфекции. В итоге это позволило японцам избежать ослабления ресурсов своей тестовой и медицинской системы, и показало эффективность в устранении крупномасштабного распространения инфекции, уверен эксперт.

Оценки вирусолога из университета Тохоку звучат на фоне определенного недовольства японцами борьбой с пандемией в стране. Поскольку Токио еще полностью не восстановил свою экономику после карантина. Хотя заболеваемость и смертность в Японии ниже, чем в группе стран «Большой семерки», но ее показатели по-прежнему уступают нескольким другим стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе соседнего Тайваня, где от этой болезни умерло всего семь человек, и Новой Зеландии, которая во вторник объявила о полной победе над вирусом.

По данным министерства здравоохранения Японии, по состоянию на 12 июня в стране было зарегистрировано 17 332 случая заболевания и 922 летальных исхода.

Подчеркивая успехи азиатских стран в борьбе с пандемией, Х.Ошитани не видит больше смысла в принципе «один подход для всех», когда Запад создает руководящие принципы по инфекционным заболеваниям для стран с низким уровнем дохода – и где ВОЗ выступает в качестве посредника.

По словам вирусолога Х.Ошитани, Япония позволила развиться второй волне вируса, впустив примерно 1000-2000 носителей вируса из Европы, США и других стран, прежде чем в конце марта 2020 года были введены ограничения на поездки.

«Задержка с ограничением поездок достойна сожаления», признал японский ученый. Несмотря на то, что удалось подавить первую вспышку болезни, пришедшей из Китая, Х.Ошитани также сожалеет, что Японии не удалось сохранить порог смертности ниже 100, и заявил, что теперь власти сосредоточатся на удержании этой цифры меньше 1000.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о «японской модели» борьбы с коронавирусом, когда объявил о прекращении чрезвычайного положения в мае текущего года. Граждане и бизнесмены страны Восходящего солнца постепенно пытаются восстановить нормальное состояние, когда во многих частях Японии число новых случаев заболевания вирусом снижается до нуля. Предупреждение об ужесточении карантина, которое было объявлено в Токио после всплеска случаев заболевания в начале месяца, вскоре может быть снято после того, как динамика заражения снова начнет снижаться.

Япония приняла противоречивую позицию к подходу Всемирной организации здравоохранения «тестировать, тестировать, тестировать» - количество проведенных тестов в стране остается одним из самых низких в мире. Это вызвало критику как внутри Японии, со стороны тех, кто не смог пройти проверку на наличие заболевания, так и из-за рубежа. Так, посольство Германии в Токио в какой-то момент предупредило своих граждан, что «Япония не знает истинных масштабов инфекции из-за своего подхода к тестированию».

Но архитектор японской стратегии Х.Ошитани защищает позицию страны, утверждая, что намеренное ограничение доступа к ПЦР-тестам является ключевой причиной успеха. Во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году поток людей, прибывавших в клиники, чтобы пройти тестирование, создал питательную среду для циркуляции вируса в залах ожидания. Кроме того, японский ученый поставил под сомнение качество ПЦР-тестов, используемых в США, которые были «преждевременно» одобрены, а ПЦР-наборы из Китая имели низкую точность.

В своем обширном интервью Х.Ошитани также отверг концепцию коллективного иммунитета как «чепуху». Утверждая, что полностью уничтожить вирус невозможно, и призвал Японию изменить подходы в обществе, чтобы избежать возобновления пандемии.

Следующая угроза будет исходить от другой пандемии гриппа, к которой ни у кого нет иммунитета, с инфекцией, не сравнимой с коронавирусом - реальность, которая может произойти «в любой момент», предупредил зарубежный эксперт.

Х.Ошитани также поставил под сомнение будущее глобализованного мира. «Эффективный мир, который ставит во главу угла экономическую составляющую, чрезвычайно уязвим для инфекционных заболеваний», - сказал он. - Сейчас мы задаемся вопросом, хотим ли мы вернуться в такой уязвимый мир, даже после COVID-19».





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