Архимед Мухамбетов: В Послании нашли отражение ключевые вопросы жизни общества

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае с участием акима области Архимеда Мухамбетова прошёл областной актив по обсуждению Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, нынешнее Послание - актуальный и важный документ, который является логическим продолжением курса, проводимого Президентом с первых лет независимости.

«Все задачи, поставленные в нынешнем Послании, имеют реальные предпосылки, глубоко проработаны и обеспечены ресурсами.

В нем нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни нашего общества. Вопросы семьи и молодежи, жилья и зарплат, местных дорог и ЖКХ, сельского хозяйства и экологии, поддержки малого бизнеса, развития социальной сферы, модернизации судебной и правоохранительной систем - все это принципиально важно для каждого человека.

Таким образом, мы видим, что основой нынешнего Послания является улучшение социального обеспечения граждан. Именно этот показатель, главным образом, станет индикатором качества нашей с вами работы», - отметил, открывая актив, аким области.

По каждому из направлений были выступающие. По вопросу развития сельскохозяйственного производства выступил ветеран сферы, председатель общественного совета области Сайран Буканов.

«Перед сельхозтоваропроизводителями поставлена масштабная задача в полной мере реализовать потенциал АПК и увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции. Выращивать продукцию мы в основном научились. Урожайность в большинстве хозяйств в последние годы в основном увеличилась, но из-за неэффективной борьбы с вредителями, низкой технической вооруженности, отсутствия или недостатка высокопроизводительной современной техники сроки уборки затягиваются, и хозяйства терпят большие потери урожая (20-30%)», - отметил С. Буканов.

Аграрий считает, что необходимо провести техническое перевооружение сельхозпредприятий, внедрить современные технологии. «Надо, чтобы Министерством сельского хозяйства были учтены предложения СХТП с мест, с учетом имеющихся нерешенных проблем определены приоритеты, куда направить эти средства, где мы сможем получить самый высокий экономический эффект. Без технического перевооружения сельхозформирования не способны внедрить новые технологии. Было бы целесообразно в ближайшие 5 лет увеличить субсидирование приобретения новой техники с 25 до 50%», - считает он.

По вопросам развития МСБ в регионе выступил директор ТОО «Жас-Канат 2006», депутат областного маслихата Кайрат Маишев. «Инициатива Главы государства о продлении действия «Дорожной карты бизнеса-2020» до 2025 года дает нам реальную возможность завершения начатой модернизации и обеспечения стабильности развития бизнеса. Благодаря инициативе Президента принимаются программы по поддержке бизнеса, оказывается помощь в рамках ДКБ. И наше предприятие принимает в них участие. В частности, мы получили поддержку в части подведения инфраструктуры, гарантирования и субсидирования процентной ставки по кредитам, в рамках программы «Агробизнес-2020» - субсидирование инвестиционных затрат. Надо отметить, что сегодняшних результатов мы смогли добиться благодаря оказываемым мерам государственной поддержки. Данные меры очень значимы для нас и помогли не только построить птицефабрику, но и развить ее производственные мощности, позволяющие реализовать продукцию в регионе и в республике, а также экспортировать в Российскую Федерацию, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан», - отметил К. Маишев.

Говорилось сегодня и о реализации в Костанайской области программ «Нұрлы жер» и «7-20-25».

«В рамках программы «7-20-25» по области в банки второго уровня поступило на рассмотрение 49 заявок на сумму 392 млн тенге, из них одобрено 39 заявок на сумму 299 млн тенге.

Главой государства поручено акимам изучить вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета», - напомнил руководителю областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан Катарбеков.

Отдельным направлением в своем Послании Президент страны обозначил развитие логистической и транспортной инфраструктуры. В Костанайской области прошлый год объявлен годом дорог. Тогда на развитие транспортной инфраструктуры было предусмотрено 28,8 млрд тенге, в текущем на эти же цели выделено 35,5 млрд тенге, с ростом на 23%.

Также одна из важнейших сфер социальной жизни, которую в своём Послании затронул Президент, - образование. Педагогам области, как отметила в ходе актива директор Костанайского педколледжа Галия Уразамбетова, глубоко импонируют предложения о необходимости проработки системы оплаты труда воспитателей и других работников детских садов, о пересмотре квалификационных требований, методов обучения.

«Чтобы поднять уровень дошкольного образования, необходим качественный набор студентов. Повышение оплаты труда воспитателя - это хорошая мотивация для абитуриентов.

Миссия педагогического колледжа состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов для системы образования и культуры, в удовлетворении потребностей работодателей и родителей, в развитии функциональной грамотности, социальной активности и нравственно-духовных ценностей.

Для этого в колледже созданы все условия. Не случайно наши выпускники всегда являются востребованными специалистами: на сегодня чистый процент трудоустройства составляет 85%. Обозначенные Президентом страны задачи и перспективы развития дошкольного образования, повышения статуса учителя укрепят престижность профессии и привлекут в систему образования талантливую молодежь», - считает директор колледжа.

Слова поддержки новому курсу развития Казахстана выражали в ходе актива также представители сферы здравоохранения, молодежь.

По итогам выступлений аким области дал ряд поручений.

«Перед нами стоят большие задачи, которые необходимо выполнить. Во исполнение поручения Главы государства о необходимости доведения расходов на образование и науку, здравоохранение из всех источников финансирования до 10% от ВВП заместителю акима области Ерлану Спанову внести предложение по перераспределению бюджетных средств в сторону увеличения по сферам образования и здравоохранения», - поручил А. Мухамбетов.

Также с учетом того, что 2019-ый объявлен Годом молодежи поручено рассмотреть возможность выделения отраслевому управлению и акиматам городов и районов дополнительных средств на реализацию молодежной политики.

«Кроме того, просчитать дополнительную потребность в выделении целевых трансфертов из республиканского бюджета в связи с планируемым увеличением минимальной заработной платы и заработной платы участковым медработникам (20%), - отметил А. Мухамбетов. - В рамках Послания в сфере сельского хозяйства будет продолжена работа по повышению производительности труда и экспорту переработанной продукции. Что касается земель, поручаю Гауезу Нурмухамбетову (первый заместитель акима области - прим. ред.) совместно с акимами городов и районов продолжить работу по изъятию неиспользуемых по назначению земель».

Заместителю акима области Сергею Карплюку поручено совместно с банками активизировать работу по реализации программы «7-20-25», а также изучить вопрос и внести предложения по исполнению поручения Главы государства касательно частичного субсидирования из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке.

«В целом всех нас ждет большая и кропотливая работа. Я призываю с ответственностью подойти к решению важных задач, поставленных Главой государства», - заключил аким области.



