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    Архимед Мухамбетов предложил МОН предоставлять гранты молодым учёным-ыбыраеведам

    29 Сентября 2021, 14:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Предложение Министерству образования и науки РК предоставлять гранты на научные работы молодых учёных о жизни и творчестве Ыбырая Алтынсарина озвучил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе международной конференции в честь 180-летия великого просветителя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил аким Костанайской области, Главой государства К. Токаевым ранее уже были озвучены поручения в Послании народу Казахстана по выделению грантов на научные работы молодых учёных.

    «В связи с этим мы хотели бы предложить Министерству образования и науки рассмотреть возможность предоставления грантов молодым ученым, занимающимся исследованием наследия Ыбырая Алтынсарина, - отметил Архимед Мухамбетов. - Эти гранты помогут изучить зарубежные источники, а также найти и описать в архивах соседней страны важные документы о жизни и творчестве Ыбрая Алтынсарина».

    Аким области также отметил роль Костанайского мемориального музея в наследии Ы. Алтынсарина.

    «Фонд музея, открытый 30 лет назад к 150-летию просветителя Ыбырая Алтынсарина, ежегодно пополняется ценными экспонатами, фотографиями и архивными документами. Выездные выставки музея прошли в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях. В рамках юбилея в Национальном музее Республики Казахстан экспозиция демонстрировалась в течение месяца. Поддерживаю инициативу местной интеллигенции по созданию исследовательского центра при данном музее. Это позволит улучшить деятельность музея и систематизировать работу в области Ыбыраеведения»,- подытожил Архимед Мухамбетов.

    Напомним, в Костанае с участием министра образования и науки РК А. Аймагамбетовым проходит двухдневная международная конференция, посвящённая 180-летию Ыбырая Алтынсарина.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Наука Культура Акимат Общество МОН Послание Президента-2021
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