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    Архимед Мухамбетов ознакомился с работой университетского Smart-центра в Костанае

    10 Января 2020, 11:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области посетил новый Smart-центр Костанайского государственного университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр, расположенный в университете, построен в рамках программы «Цифровой Казахстан». В региональном Smart-центре открылись офисы IT-skills (робототехника, 3D-моделирование), Cyber-club, Agro-skills, а также «Lab Network» , стартовая площадка Coworking, чтобы студенты могли разработать свои стартап- и научные проекты.

    В офисах центра реализуются проекты различного характера. К примеру, в комплексе «Lab Network» работают три лаборатории - физико-химическая, агрохимическая и биотехнологическая. Студенты осуществляют свои проекты при поддержке специальных экспертов.

    В свою очередь, глава региона Архимед Мухамбетов, ознакомившись с работой центра, поручил коллективу осуществить конкретные задачи.

    «Сегодня в нашем регионе активно развиваются ІТ-технологии, агропромышленная сфера. Студенты, осуществив свои эффективные проекты, создали компанию под названием «Экосервис-2030». В 2019 году университет профинансировал на 150 млн тенге ремонт лабораторного оборудования. А в этом году планируется выделить дополнительно 150 млн тенге для того, чтобы центр был оснащен новым оборудованием и ІТ-технологиями. Костанайский государственный университет должен стать научным центром, который привлекает бизнес-инвестиции. Думаю, что данные офисы будут привлекать активных молодых людей, занимающихся научной деятельностью», - сказал Архимед Мухамбетов.

    Отметим, что к 2022 году в области планируется запустить 17 смарт-ферм, 156 животноводческих ферм, 16 цифровых и 192 передовых ферм.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Костанайская область Образование Наука Цифровой Казахстан
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