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    Археологические раскопки захоронений гуннов проводятся в Актюбинской области

    4 Июля 2023, 18:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Областной историко-краеведческий музей и институт археологии имени Алкея Маргулана проводят совместные комплексные исследования захоронений эпохи гуннов в Актюбинской области , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная цель проводимых работ - углубленное изучение истории гуннов на казахстанской земле, в том числе в Актюбинской области», - сказал научный сотрудник областного историко-краеведческого музея, а также института археологии имени А. Маргулана, руководитель экспедиции Аслан Мамедов.

    Раскопки с целью изучения захоронений эпохи гуннов в Актюбинской области ранее проводились в Уилском районе, в этом году они проходят на территории Кобдинского района, на кургане Дербисали-2.

    Могильник Дербисали-2 датируется 2-4 веками нашей эры. Здесь 48 объектов. На сегодняшний день в ходе раскопок было вскрыто 7 объектов. По словам А.Мамедова, интерес представляют 2 кургана.

    Один из них - курган в форме подковы, где был обнаружен храм, внутри храма была найдена могила одного человека, и место для жертвоприношения. Поскольку кости в гробнице были разбросаны, археологи предположили, что ее ранее ограбили.

    В другом кургане, который в центре продолговатый, с закругленными обоими концами, справа была обнаружена могила погребенного воина.

    Пять других объектов - это обычные погребения. В них также были найдены погребенные вместе с умершим человеком предметы убранства - бусы, бронзовые зеркала, булавки и другие предметы.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана Археология
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