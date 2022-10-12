Археологические работы проведут в урочище «Қоңыр адыр» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Природный ландшафт «Қоңыр адыр» (Басакина балка), расположенный в Аршалынском районе Акмолинской области, внесен в список предварительного учета памятников историко-культурного наследия региона. Теперь на его месте планируют провести археологические разведывательные работы. Все это одобрили члены комиссии по охране памятников истории и культуры, заседание которой прошло в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, комиссией были рассмотрены несколько вопросов. Первый - разрешение установления мемориальных досок ученому-лингвисту, первому председателю Кокшетауского областного общества «Қазақ тілі», общественному деятелю, Отличнику просвещения, обладателю ордена «Знак Почета», ветерану труда Жагпару Мусину, общественному деятелю, почетному строителю, почетному гражданину Атбасарского района, обладателю ордена «Құрмет», множества юбилейных медалей и нагрудных знаков Бейсембеку Курманкулову и доктору педагогических наук, профессору, академику, заслуженному работнику образования РК, ветерану труда Кайыржану Кожабаеву.

«Членами комиссии единогласно одобрено разрешение введения в список предварительного учета памятников историко-культурного наследия Акмолинской области природного ландшафта «Қоңыр адыр» (Басакина балка), расположенного в Аршалынском районе». Для популяризации уникального природного ландшафта предложено снять о нем видеосюжет, выпустить альбом с фотографиями, а также запланировать археологические разведывательные работы на территории «Қоңыр адыр», - сообщили в ведомстве.

По каждому вопросу комиссия дала положительные заключения.

В прошлом году местечко «Қоңыр адыр», в котором можно найти растения и птиц, занесенных в Красную книгу РК, через суд отстояли жители Аршалынского района у компании, которая собиралась добывать в урочище строительный камень.