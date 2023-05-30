Археологи отправятся в многодневную экспедицию по СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые за последние 18 лет организовали экспедицию по археологическим памятникам региона. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали в центре по охране и использованию историко-культурного наследия.

В ближайшие два дня около 20 археологов отправятся в экспедицию. В течение месяца сотрудники центра и историко-краеведческого музея, преподаватели Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева и института археологии им. А.Х.Маргулана будут работать в районах области.

«Археологи делятся на разные направления: палеолитический, средневековье, бронзовики. От нашего центра будут участвовать в экспедиции три человека. Основная цель ее – мониторинг, ревизия и поиск новых объектов историко-культурного наследия. Будет обновлять данные по старым памятникам. Ситуация меняется. Есть случаи, когда памятники исчезали по вине человека либо из-за природных явлений. Например, возле Петропавловска был потерян небольшой курган из-за расширения оврага. К счастью, он уже был исследован. По государственному списку у нас 437 археологических памятников. В Тимирязевском районе, к примеру, всего два. Вероятнее всего, их там намного больше. Есть мнение, что в нашей области много неисследованных памятников, прежде всего, средневековья. До современных дней они практически не изучались. Заинтересованы в поисках поселений средневековья, раннего железного века. Много вопросов по наличию в нашей области мастерских бронзового и раннего железного века. Будем искать новые объекты памятников палеолита и неолита», - рассказал заведующий отделом по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов.

Экспедиция пройдет в два этапа. Первый – весь июнь, затем небольшой перерыв, чтобы члены экспедиции могли немного отдохнуть, и второй – конец июля-август. За это время запланировали исследовать памятники в семи районах области: Есильском, Шал акын, им. Г.Мусрепова, Айыртауский, Тимирязевский и Жамбылский.

Экспедиции предшествовала большая работа. О ней подробно рассказал Ж.Баймусенов.

Сначала сотрудники центра обработали архивные данные. В частности, свод памятников и отчеты археологических экспедиций. Сотрудники центра отмечали, какие памятники из них не вошли в свод и делали метки на картах. После формируется список объектов, направление движения экспедиции, определяются районы, места, где искать.

«Работаем со спутниковыми картами. В современной археологии спутниковые системы играют большую роль. Это не только точное указание координат, но и хорошее изображение местности сверху. Я занимался районом им. Г.Мусрепова. На карте указал метки, где могут быть интересные объекты. У нас на вооружении есть дроны, с помощью которых мы можем ближе рассмотреть указанный на карте объект, стоит ли туда выезжать. Это значительно экономит силы и средства. На карте видно, что основные метки располагаются возле водоемов. Археологи могут использовать различные системы поиска: идти вдоль реки или озера либо радиально. Мы будем использовать последний способ. Из опорного пункта – например, село Рузаевка – будут выезжать машины для исследований», - отметил Ж.Баймусенов.

По его словам, на месте работа идет совсем по-другому. Бывает, что небольшой пригорок или цвет травы могут дать исследователям много информации. Памятники бронзового века, например – это совсем не высокие холмики, 10-20 см над поверхностью. Их сложно заметить, особенно при разрастании травы. Ж.Баймусенов говорит, что такие объекты удобнее искать осенью или весной. Но благодаря спутнику, эти точки можно рассмотреть и по координатам добраться до предполагаемого памятника.

«Поселение – это вообще площадка, на которой нет никаких холмиков. Но с помощью дрона можно увидеть очертания жилищ или стоянок. Отличается и цвет травы на захоронениях или там, куда скидывали кости – она более яркая. Органика дает много питательных веществ. Большие надежды в этом году возлагаем на Уалихановский район, где исследуется памятник эпохи Золотой Орды «Кызыл оба». В прошлом году обнаружили там огромные площади мастерских. Предполагается, что рядом должны быть поселения. Параллельно экспедиции продолжатся раскопки на кургане «Березовский» и городище Ак-Ирий», - сообщил Ж.Баймусенов.

Директор центра Ракат Мамбеталинов добавил, что последний раз целенаправленный мониторинг археологических памятников осуществлялся в 2005-м году. С этого времени подобных экспедиций не было.

«В этом году появилась такая возможность. Помимо археологов, с нами поедет группа, которая будет заниматься сбором этнографического материала. Итогом работы экспедиции станет обновленный свод памятников по каждому району и научные работы», - сказал Р.Мамбеталинов.



