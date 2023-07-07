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      История Казахстана

    Археологи обнаружили в Актюбинской области ценную находку

    7 Июля 2023, 05:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ценную находку гунно-сарматской эпохи обнаружили в Актюбинской области. Археологи во время раскопок нашли воинскую саблю, деревянные и фаянсовые сосуды, серебряные украшения и предметы быта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Древний могильник Дербисали расположен на территории Кобдинского района. По данным исследований курган относится ко II-IV векам нашей эры. Всего на территории насчитывается 48 объектов. На 7 уже провели археологические раскопки. Историки установили, что в одном из них находился храм. В последние годы в регионе непрерывно ведется комплексная исследовательская работа, связанная с гунно-сарматским наследием. К настоящему времени уже обнаружили около 400 курганов. По историческим данным, племена проживали на территории современных районов Кобда, Оил, Темир и Айтеке.

    «Наша основная цель проследить статус погребенных, проследить какие объекты занимают на территории памятника места. У сарматов погребальная обрядность была разнообразная. Это связано с тем, что само формирование этой культуры была многовекторная. Там участвовали и саки в формировании культуры и скифы с территории Причерноморье, то есть современной Украины и Северного Кавказа», - рассказал старший научный сотрудник Института археологии им. А.Маргулана Аслан Мамедов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Актюбинская область История Казахстана Археология
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