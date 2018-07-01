Археологи обнаружили дом возрастом в две тысячи лет в Турции

ДЕНИЗЛИ. КАЗИНФОРМ - В ходе раскопок в античном городе Триполис в районе Булдан турецкой провинции Денизли обнаружена вилла эпохи эллинизма. Находке, предположительно, две тысячи лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Руководитель раскопок, профессор кафедры археологии университета Памуккале Бахадыр Думан сообщил, что раскопки в античном городе Триполис ведутся на протяжении шести лет. Во время раскопок также был обнаружен участок дороги, ширина которой - 5 метров, а длина - 45 метров.

По его словам, на обнаруженных объектах ведутся реставрационные работы.

«Обнаруженная вилла относится к позднему эллинизму - периоду в истории Средиземноморья, длившемуся со времени смерти Александра Македонского и до окончательного установления римского господства. Владелец дома, по всей вероятности, был торговцем. Канализационная система виллы в полном порядке. Имеется одна большая ванная комната, зал, спальня, детская и рабочий кабинет», - сказал Думан.





Отмечается, что всего на вилле 12 комнат, пол покрыт мозаикой, а стены - красочными фресками и геометрическим орнаментом.



