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Археологи обнаружили дом возрастом в две тысячи лет в Турции

22 Июля 2018 09:11 195
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Археологи обнаружили дом возрастом в две тысячи лет в Турции

ДЕНИЗЛИ. КАЗИНФОРМ - В ходе раскопок в античном городе Триполис в районе Булдан турецкой провинции Денизли обнаружена вилла эпохи эллинизма. Находке, предположительно, две тысячи лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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Руководитель раскопок, профессор кафедры археологии университета Памуккале Бахадыр Думан сообщил, что раскопки в античном городе Триполис ведутся на протяжении шести лет. Во время раскопок также был обнаружен участок дороги, ширина которой - 5 метров, а длина - 45 метров. 

По его словам, на обнаруженных объектах ведутся реставрационные работы.

«Обнаруженная вилла относится к позднему эллинизму - периоду в истории Средиземноморья, длившемуся со времени смерти Александра Македонского и до окончательного установления римского господства. Владелец дома, по всей вероятности, был торговцем. Канализационная система виллы в полном порядке. Имеется одна большая ванная комната, зал, спальня, детская и рабочий кабинет», - сказал Думан.

Археологи обнаружили дом возрастом в две тысячи лет в Турции

Отмечается, что всего на вилле 12 комнат, пол покрыт мозаикой, а стены - красочными фресками и геометрическим орнаментом.  


Археологи обнаружили дом возрастом в две тысячи лет в Турции

 

 

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Ключевые слова: Турция,
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