Археологи наткнулись на сакскую гробницу при раскопках в Аягозе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Уникальную археологическую находку обнаружили исследователи близ села Бозай Аягозского района Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Во время экспедиции ученые наткнулись на гробницу сакского периода. Предположительно, три тысячи лет назад в ней был захоронен один из предводителей того времени. Как выяснилось, захоронение ранее было разграблено.

Во время раскопок исследователи нашли человеческие останки и золотые украшения, выполненные в зверином стиле. Диаметр сакского кургана приблизительно 30 метров. С прошлого года археологическая группа обнаружила в Бозайском могильнике около 60 памятников, относящихся к разным периодам.

«Мы обнаружили украшения в виде оленя и леопарда. К сожалению, они сохранились не полностью. Наши раскопки будут продолжены. Надеемся найти еще что-нибудь ценное. Сама гробница сделана необычно. Мы впервые с таким сталкиваемся. Каменные плиты установлены в могильнике ребром», - сообщил археоло Бауржан Бесетаев.





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