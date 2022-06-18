Археологи нашли еще три редких захоронения в Талды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Еще три редких захоронения нашли археологи на могильнике Каражартас в Талдинском археологическом парке Шетского района Карагандинской области. Среди находок также предметы быта, украшения. Они относятся к бронзовому веку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь много захоронений бронзового и железного веков. И именно поэтому это отличное место, чтобы изучать историю», – считает заместитель директора Центра охраны памятников Жанболат Мажитов.

Большинство найденных сейчас и ранее захоронений разграблены. По мнению ученых, это было сделано людьми далекого прошлого.

«Могильники были разграблены. Останки тел перенесли, а ценные вещи забрали, оставив только бронзовые предметы. Обнаруженные нами захоронения детей находились отдельно от взрослых и сооружены из плоских камней. В те времена считалось, что через такие булыжники дух усопшего не пройдет и не будет тревожить людей. Также рядом с останками детей была посуда с остатками молокоподобной жидкости. Находка считается большой редкостью», – сообщил археолог кандидат исторических наук Игорь Кукушкин.

По его словам, раскопки продолжатся до конца лета и в следующем году пройдет реставрация найденного.

В работе ученым помогают студенты исторического факультета КарУ им. Е. А. Букетова.

«Мы здесь на практике. Я рад, что смог получить много информации и увидеть артефакты своими глазами. Найдена глиняная посуда бронзового века, бронзовые ножи, серьги и кольца. Мы обратили внимание на кости древних людей и заметили существенную разницу с современными. Кости рук и ног длинные и толстые. Удивили зубы. Они были чистые, хотя в те времена не было ни зубных паст, ни щеток. Возникает вопрос: как люди соблюдали гигиену? Одним словом, наша нынешняя работа нам очень нравится», – поделился студент исторического факультета КарУ Бекарыс Тлегенов.

В будущем в Талдинском археологическом парке будет открыт крупный историко-культурный центр для туристов. Каменные пирамиды, курганы и другие большие и малые захоронения смогут увидеть не только казахстанцы, но и любители истории всего мира.



