Археологи ищут место сражения XVIII века в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Майском районе Павлодарской области рамках спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» 1 августа 2019 года были начаты археологические раскопки по поиску места сражения в 18 веке. Об этом передает МИА «Казинформ».

Руководитель проекта - Мерц Виктор Карлович, директорфилиала общественного объединения «Казахстанское археологическое общество» вПавлодарской области, кандидат исторических наук ПГУ имени С.Торайгырова.

Исследовательский коллектив обладает необходимымизнаниями и методическими разработками для его реализации, имеет огромный опытполевой и аналитической работы в различных научно-исследовательских проектах.

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизацияобщественного сознания» Елбасы Н.А. Назарбаев отмечал, чтонеобходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования,экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановлениекультурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.Также в этой статье он отмечал, что наряду с проектом «Туған жер», которыйнаправлен на местные, локальные объекты и поселения, нам необходимо укрепить всознании народа и другое – общенациональные святыни.

Калмаккырылганские горы, с одной стороны, являются аренойважнейшего сражения эпохи казахско-жонгарских войн, решившего судьбу всейСарыарки, объектом уникальной исторической памяти казахского народа, с другойстороны, представляет собой выдающийся природный памятник, насыщенныймногочисленными историческими преданиями, богатым материальным и духовнымнаследием предков.

Целью проекта является проведение комплексного изучениямонументальных памятников сакральной культуры Калмаккырылганских гор,материального и духовного наследия региона, истории сражения Калмаккырылган, ееучастников, событий и характера сражения Калмаккырылган, определение ролиданного сражения в национально-освободительной борьбе казахов противджунгарских захватчиков.

Объект относится к эпохе бронзы и раннему железному веку.Находится в 10 км к юго-западу от аула Акшиманский, у западных склонов горКалмаккырылган. В 2008 г. памятник был обследован Павлодарской археологическойэкспедицией под руководством археологаВ.К. Мерца.

Памятник характеризует погребальный обряд и культовыепредставления кочевников Северо-Восточной Сарыарки в эпоху бронзы и раннемжелезном веке.

8 августа 2019 года состоялась экспедиция на комплекс, всоставе рабочей группы приняли участие руководство области, ректор и ученые ПГУ, археологи МаргуланЦентра.

В ходе экспедиции были осмотрены многочисленныепогребально-ритуальные комплексы в предгорной долине гор Калмаккырылган.Определена культурная пренадлежность и выявлены хронологические рамкиархеологических памятников. Также обнаружены интересные наскальные надписи накаменных плитах. Произведен осмотр и дана научная оценка перспективамисследований пещеры «Әулиеүңгір». Зафиксированы многочисленные легенды ипредания о горе «Қызқұлаған», «Гаухар биігі», «Бас малай», «Орта Малай», «КішіМалай», «Қарнақ» и других мест в окресностях гор Калмаккырылган, топонимы врусле реки Түндік.

На основе предварительного осмотра и ознакомления сдуховным наследием, преданиями, легендами населения, проживающего в даннойместности сделан вывод о необходимости организации системногоархеолого-этнографического исследования историко-культурного наследия в горахКалмаккырылган и его окрестностях.