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Археологи 7 стран исследуют процессы глобализации в Центральной Азии в эпоху бронзы

31 Июля 2018 07:30 223
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Археологи 7 стран исследуют процессы глобализации в Центральной Азии в эпоху бронзы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейский социальный фонд финансирует исследование процессов глобализации в доисторическую эпоху в Центральной Азии. Основная команда исследователей, состоящая из 15 археологов из Литвы, Франции, США, Германии, Кыргызстана, Казахстана и России, с 1 по 15 августа 2018 года проведет раскопки на участке Чапа, расположенном недалеко от города Кох-Кор в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро ЮНЕСКО в Алматы. 

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«За последнее десятилетие археологические исследования в Евразии подтвердили, что с античных времен существовал обмен на больших расстояниях между племенами и народами, предшествующий Шелковому пути более чем на 3000 лет. Исследователи выявили перемещение людей, животных, товаров, растений и традиций на значительные расстояния от центра их происхождения в доисторические времена», - отмечается в сообщении Бюро ЮНЕСКО в Фейсбуке

Целью проекта в Кыргызстане является определение роли маргинальных горных ландшафтов Центральной Азии в древних процессах глобализации продовольствия в доисторические времена. Данный вопрос пристально рассматривается, производится анализ стратегии жизнедеятельности человека в высокогорных зонах, датированных бронзовым веком (около 2500 - 1500 г. до н.э.), с указанием временных рамок посадки урожая и выращивания домашних животных и определения выбора человека между их видами.

Проект осуществляется Вильнюсским университетом, научный руководитель Гиедре Мотузайте (Ms Giedre Motuzaite Matuzeviciute), в сотрудничестве с Кыргызско-Турецким университетом «Манас», ответственным археологом которого является Кубатбек Шакиевич Табалдыев.

Как передавало МИА «Казинформ» ранее, археолог Гиедре Мотузайте проводила раскопки и в Казахстане, где исследовала Тургайские геоглифы.

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Ключевые слова: ЮНЕСКО, Кыргызстан,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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