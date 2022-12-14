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    Аргентина победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

    14 Декабря 2022, 03:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Игра, проходившая на стадионе «Лузаил Айконик», поначалу шла абсолютно на равных. Обе команды действовали осторожно и не торопились раскрываться и атаковать большими силами, до середины тайма они ничем не отличились. Потом был создан первый опасный момент - на 24 минуте аргентинец Энцо Фернандес из-за пределов штрафной нанес удар в нижний правый угол ворот, но голкипер отразил мяч. «Бело-голубые» дальше продолжали искать ключи к воротам соперника, в итоге сумели открыть счет.

    Вышедший на рандеву с вратарем Хулиан Альварес заработал пенальти, против него нарушил правила Ливакович и он был наказан желтой карточкой. К точке подошел Лионель Месси и точно пробил в девятку. Хорваты после этого ринулись в атаку, пытаясь отыграться, но в контратаке пропустили второй мяч. На 38 минуте Хулиан Альварес получил мяч в центре поля и сам побежал к воротам, продрался мимо троих защитников и технично отправил снаряд в сетку мимо голкипера.

    На 42 минуте подопечные Лионеля Скалони чуть не довели счет до крупного. После навеса Месси с углового Алексис Макаллистер головой бил в ближний угол, но Ливакович чудом спас свои ворота и выбил мяч на угловой.

    Во второй половине встречи аргентинцам все же удалось забить третий гол. Лионель Месси пробрался по флангу почти до лицевой линии и оттуда сделал передачу на вратарскую на Альвареса, а он отличным ударом в левый нижний угол оформил дубль. «Шашечные» во втором тайме создавали голевые моменты, но счет в матче так и не изменился. 3:0 - победа аргентинцев.

    Фото: championat.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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