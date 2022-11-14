Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Арестовывать за ловлю рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии

    14 Ноября 2022, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Усилить ответственность за лов рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для снижения браконьерства предлагаем усилить ответственность в рамках разрабатываемого проекта Кодекса об административных правонарушениях. В частности, это увеличение штрафа за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП и за повторное нарушение в течение 1 года – административный арест на 15 суток», - сказал Сериккали Брекешев.

    В ведомстве уточнили, что внесение данного законопроекта в Парламент запланировано на первое полугодие 2023 года.

    «Уважаемые депутаты, принимаемые в настоящее время меры в рыболовстве недостаточны для решения существующих проблем и многие вопросы требуют неотложных решений. Прежде всего, это следующие вызовы: наличие фактов незаконного вылова (браконьерства), недозагруженность производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий в связи с нехваткой рыбного сырья, недоосвоение квоты на вылов морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль), недостаточное выделение средств на борьбу с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.


    Фото: cr.aldisouthgroup.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
    Акимат Актюбинской области и АО «ТНК «Казхром» заключили меморандум о реализации экологических проектов
    На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров