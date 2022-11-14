Арестовывать за ловлю рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Усилить ответственность за лов рыбы запрещенными орудиями предложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для снижения браконьерства предлагаем усилить ответственность в рамках разрабатываемого проекта Кодекса об административных правонарушениях. В частности, это увеличение штрафа за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП и за повторное нарушение в течение 1 года – административный арест на 15 суток», - сказал Сериккали Брекешев.

В ведомстве уточнили, что внесение данного законопроекта в Парламент запланировано на первое полугодие 2023 года.

«Уважаемые депутаты, принимаемые в настоящее время меры в рыболовстве недостаточны для решения существующих проблем и многие вопросы требуют неотложных решений. Прежде всего, это следующие вызовы: наличие фактов незаконного вылова (браконьерства), недозагруженность производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий в связи с нехваткой рыбного сырья, недоосвоение квоты на вылов морских видов рыб Каспийского моря (килька, сельдь, кефаль), недостаточное выделение средств на борьбу с браконьерством», - добавил Сериккали Брекешев.





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