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    Арестованы все подозреваемые в убийстве двух человек в Арыси

    11 Августа 2023, 22:14

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и департамента полиции Туркестанской области задержаны трое подозреваемых, один из которых - заказчик, двое - исполнители, в совершении особо тяжкого преступления в Арыси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    5 августа неизвестные проникли на территорию строящегося дома, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись. От полученных ранений погибли хозяин дома и его знакомый, еще двое мужчин доставлены в больницу.

    факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство» и начато досудебное расследование. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного задержания. У них изъяты ружье «Сайга», обрез гладкоствольного ружья 12-ГО калибра, мотоцикл и маски.

    Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в убийстве в Арыси.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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