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    Арестованы председатель Комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетысу

    24 Июля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным следственным судом г. Астана санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС города Шымкента и области Жетысу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

    Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Суды Шымкент МЧС ДЧС Жетысуская область
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