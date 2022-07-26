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    Арестованы организаторы беспредельного кокпара в Талгаре

    26 Июля 2022, 17:54

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Организаторов беспредельного кокпара арестовали на 10 суток в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области отметили, что участники нарушили общественный порядок, создали неудобства в местах массового скопления людей и на улицах города, препятствовали движению автотранспорта, создав опасность для водителей.

    «Полицией установлен ряд организаторов и участников конной игры. Они привлечены к ответственности согласно нормам административного законодательства по статьям «Мелкое хулиганство», «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных правилами дорожного движения» и «Создание препятствий для движения транспортных средств». За мелкое хулиганство судом организатору и другим участникам был санкционирован административный арест сроком на 10 суток», - сообщили в ДП.

    В полиции добавили, что национальные спортивные игры должны проводиться в специально отведенных местах, на специализированных ипподромах по согласованию с местными исполнительными органами и обязательно строго контролироваться организаторами во избежание угрозы здоровью и безопасности людей.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как наездники устроили кокпар на одной из улиц Талгара, тем самым создав затор транспортному потоку и нарушая общественный порядок.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Кокпар
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