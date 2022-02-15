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    Арестованы иностранцы, участвовавшие в захвате здания акимата Алматы - Генпрокуратура РК

    15 Февраля 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральной прокуратурой продолжаются расследования по террористическим актам и массовым беспорядкам, имевшим место в январе т.г. Так, по отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавшие в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года.

    Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников Управления специализированной службы охраны, оборонявших здание.

    Телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами (щиты, дубинки).

    В результате идентификации видеоматериалов личности преступников установлены.

    1 февраля т. г. с санкции суда они взяты под стражу.

    Их преступные действия квалифицированы по статьям 272 части 2 «Участие в массовых беспорядках», 380 части 3 п. 1,4 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса.

    6 января 2022 года преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку «Кок Тобе», при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.

    Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха.

    Организатор этого преступления задержан, им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы, 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей.

    25 января т. г. с санкции суда он взят под стражу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Генпрокуратура Безопасность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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