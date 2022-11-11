Арестован водитель автобуса, допустивший смертельное ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП в Алматы, арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на 2 месяца, то есть до 9 января 2023 года», - сообщил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

8 ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов. Видео появилось в Сети. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.

Позже в департаменте полиции уточнили, что 35-летний водитель автобуса МАЗ, принадлежащего одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.

Врачи городской клинической больницы №4 Алматы оценили состояние пострадавших в ДТП.

Фото: facebook.com/Гульмира Илеуова