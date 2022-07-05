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    Арестован начальник управления ДЧС Нур-Султана

    5 Июля 2022, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили об аресте начальника управления ДЧС города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК (получение взятки). По данному делу задержан начальник управления ДЧС города Нур-Султана, в отношении него применена мера пресечения «арест», ведутся следственные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

    Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что ведомством начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта «Центральный стадион им. К.Мунайтпасова» аварийным.

    Как уточнили в Антикоррупционной службе, расследование продолжается.

    «Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в Антикоррупционной службе.

    Фото: islamnews.ru

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Борьба с преступностью Коррупция МЧС ДЧС
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