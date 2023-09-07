Арестован мужчина, протаранивший машину со своей невестой в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Каражале области Улытау мужчина совершил ДТП, в результате чего погибла 28-летняя девушка. Погибшая была его невестой, которая пыталась уехать от него после систематических побоев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смертельная авария произошла месяц назад в городе Каражале. 28-летняя девушка в тот день хотела уехать от парня-абьюзера к себе домой. После очередного побоя своего будущего мужа, с кем она жила в гражданском браке, девушка позвонила матери и попросила увезти ее.

Мать девушки приехала в Каражал с сыном и двумя его друзьями.

Однако будущий зять не хотел отпускать ее дочь и перекрыл им дорогу. Затем он повредил им машину, выбив железной трубой лобовое и боковое окно. После всего этого начал погоню, и протаранил авто, где сидела его девушка с родственниками. В итоге машина перевернулась, в результате девушка погибла.

Изначально дело было возбуждено по статье 345 часть 2, затем в связи со смертью девушки переквалифицировано на 345 ч.3.

«5 августа т.г. указанное дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими зарегистрировано в ОП г.Каражал по ст.345 ч.2 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которое 18 августа т.г. в связи со смертью 28-летней пострадавшей переквалифицировано на ст.345 ч.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.

Однако это возмутило родных погибшей девушки. Они хотели, чтобы мужчину привлекли к ответственности за убийство. И вчера дело пересмотрели.

«В ходе досудебного расследования назначены соответствующие судебные экспертизы и 6 сентября т.г. после получения заключения экспертизы уголовное дело переквалифицировано на ст.99 ч.1 УК (убийство). Дополнительно по другим пострадавшим начато досудебное расследование по ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 п.1 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - дополнили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается Следственным управлением, его ход взят на контроль руководством ДП и прокуратуры области.