Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Арестован муж экс-лидера шотландского правительства

    5 Апреля 2023, 21:29

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Полиция Шотландии арестовала в среду супруга бывшего первого министра региона Николы Стерджен Питера Мюррелла в рамках расследования о финансировании Шотландской национальной партии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, в среду, 5 апреля 2023 года, арестован 58-летний мужчина в качестве подозреваемого в связи с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии», - говорится в заявлении полиции.

    Мужчина находится в заключении, его допрашивают сотрудники полиции Шотландии. В рамках следствия правоохранители также проводят обыски по ряду адресов.

    Питер Мюррелл ушел в отставку с поста исполнительного директора Шотландской национальной партии в прошлом месяце. Эту должность он занимал с 1999 года.

    Расследование вокруг партийных финансов продолжается уже более года из-за вопросов о том, куда потрачено более 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных на кампанию за независимость региона.

    Сама Никола Стерджен объявила об отставке с поста лидера партии и шотландского правительства в феврале. На смену ей на прошлой неделе избран бывший региональный министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсаф.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Мировые новости Шотландия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как реставрируют Нотр-Дам после пожара. Собор Парижской Богоматери намерены открыть в 2024 году
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Число погибших в вооруженных столкновениях в Судане увеличилось до 56
    Судьбу медведей после убийства человека решают в Италии
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров