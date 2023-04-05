Арестован муж экс-лидера шотландского правительства

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Полиция Шотландии арестовала в среду супруга бывшего первого министра региона Николы Стерджен Питера Мюррелла в рамках расследования о финансировании Шотландской национальной партии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, в среду, 5 апреля 2023 года, арестован 58-летний мужчина в качестве подозреваемого в связи с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии», - говорится в заявлении полиции.

Мужчина находится в заключении, его допрашивают сотрудники полиции Шотландии. В рамках следствия правоохранители также проводят обыски по ряду адресов.

Питер Мюррелл ушел в отставку с поста исполнительного директора Шотландской национальной партии в прошлом месяце. Эту должность он занимал с 1999 года.

Расследование вокруг партийных финансов продолжается уже более года из-за вопросов о том, куда потрачено более 600 тысяч фунтов стерлингов, собранных на кампанию за независимость региона.

Сама Никола Стерджен объявила об отставке с поста лидера партии и шотландского правительства в феврале. На смену ей на прошлой неделе избран бывший региональный министр здравоохранения Шотландии Хамза Юсаф.



