Арест врачей в Алматы: из-под стражи выпустили анестезиолога ГКБ № 4

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врача-анестезиолога ГКБ № 4 Аскара Тунгушбаева отпустили из-под стражи с подпиской о невыезде в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию предоставили в управлении общественного здоровья города.

Ранее в горсуде сообщили, что в отношении главного врача была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Алматы были арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев.

Ранее Президент РК поручил разобраться в законном порядке с этим делом.