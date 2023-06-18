Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в отделении Kaspi Bank в Астане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК интервью СМИ после освобождения заложников Марат Ахметжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Марат Ахметжанов отметил профессионализм личного состава при выполнении операции!

В 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

В 16:35 после проведения переговоров сотрудниками спецподразделения проведен штурм. В результате четко спланированной операции 30 - летний мужчина был задержан, все заложники освобождены.

Никто из заложников и захватчик не пострадали.

Факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 261 УК РК («Захват заложника»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

pаложников освободили, а захватчик обезврежен.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank. Кроме того, глава МВД ответил на вопрос, какие требования выдвигал захватчик. Медики сообщили о состоянии заложников.