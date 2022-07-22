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    Арест Кайрата Кудайбергена вновь продлили на месяц

    22 Июля 2022, 11:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением следственного суда Алматы 21 июля удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого. Удовлетворен частично, то есть до 4 месяцев. Срок продлен до 21 августа 2022 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Ему дважды продлевали арест 20 мая и 20 июня.

    В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

    Недавно Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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