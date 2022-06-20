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Арест Кайрата Кудайбергена вновь продлили на месяц

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Июня 2022, 19:07
Арест Кайрата Кудайбергена вновь продлили на месяц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда города Алматы 17 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 3 месяцев. Срок продления до 21 июля 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», - проинформировали в пресс-службе Алматинского городского суда.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. 20 мая арест депутата продлили еще на месяц.

В прокуратуре Алматы сообщили, что по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.


Алматы   Борьба с преступностью   Судебный процесс   МВД РК  
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