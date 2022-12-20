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    Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц

    20 Декабря 2022, 18:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 января 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 20 декабря постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Қ. до 9 месяцев, то есть до 21 января 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, а затем срок ареста продлевали несколько раз.

    В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

    В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью
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