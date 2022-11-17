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    Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц

    17 Ноября 2022, 22:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 17 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Қ. до 8 месяцев, то есть до 21 декабря 2022 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. После этого трижды продлевали арест - 20 мая, 20 июня, 21 июля.

    В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

    В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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