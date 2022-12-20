Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО

    20 Декабря 2022, 16:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 30 фактов оскорбления представителей власти. Практически все нарушители были в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в 14 случаях нетрезвые североказахстанцы в споре с сотрудниками полиции пытались пустить в ход кулаки.

    Последний случай зарегистрировали в Петропавловске. 46-летний мужчина переходил улицу в неположенном месте. Его остановили патрульные. Их законные действия горожанин оспаривал с употреблением оскорбительных слов. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения. Теперь ему предстоит понести уголовное наказание по статье «Оскорбление представителя власти». Санкция ее подразумевает наказание в виде штрафа до 80 МРП, что составляет 245 тысяч тенге , или общественных работ на срок до 80 часов или 20 суток ареста.

    Гораздо более строгое наказание по уголовной статье «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Размер штрафа в этом случае может достигать 2000 МРП, лишение свободы - до 2 лет.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
    Замначальника ДП Алматинской области допросили по уголовному делу
    Подозреваемый в наезде на пешехода водитель задержан в Атырау
    Микроавтобус с юными спортсменами сломался в мороз в степи в СКО
    Популярное
    1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
    2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
    3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
    5 Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
    Новости партнеров