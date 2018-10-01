Арендованные в России авто мошенники продавали костанайцам, а затем угоняли их

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Костанайской области предупреждают об участившихся случаях мошенничества при покупке авто, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Стражи порядка предупреждают, что при покупке автомобиля, состоящего на российском учете, необходимо проверить у продавца наличие всех документов.

«Неоднократно, соблазнившись низкой ценой, костанайцы покупают авто в Российской Федерации, но, как оказывается впоследствии, становятся жертвами мошенников. Например, 17 сентября в городе Рудный у 19-летнего парня угнали автомашину «HYUNDAIACCENT», которую он приобрел по низкой цене через объявление на сайте «ОЛХ». Как оказалось позже, он попал на уловку мошенников»,- приводит пример ведомство.

Хитрая схема аферистов была выстроена следующим образом: в России данные иномарки сдавались в аренду. Арендованные машины выставлялись на сайтах продажи авто в Интернете по низким ценам. Зачастую эти автомобили приобретали казахстанцы.

На всех автомобилях была установлена система GPRS, а у мошенников имелся второй комплект ключей. Все это позволяло с легкостью отследить местонахождение автомобиля и в дальнейшем похитить его.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, при покупке транспортного средства, зарегистрированного на территории Российской Федерации, необходимо истребовать свидетельство о регистрации транспортного средства с указанием, марки (модели), № кузова (шасси), VIN кода, Ф.И.О. и адрес проживания владельца автомобиля (продавца), а также технических характеристик транспортного средства; паспорт транспортного средства, в котором указываются аналогичные данные, что и в свидетельстве о регистрации авто; договор купли-продажи ТС (ДКП).