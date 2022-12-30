Арендным жильем планируют обеспечить более 400 очередников в ВКО

30 Декабря 2022, 15:34

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается работа по увеличению объемов строительства жилья, социальных объектов и модернизации инженерной инфраструктуры. В этом году за счет всех источников финансирования велось строительство 883 тысяч квадратных метров жилья, ввод в эксплуатацию составит 317 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил в ходе брифинга в РСК Восточно-Казахстанской области заместитель акима Ержан Нурбаев, передает МИА «Казинформ».

Таких масштабов строительство в области приобрело благодаря реализации различных программ и проектов. Был увеличен объем строительства коммерческого жилья за счет частных инвестиций, сейчас это 67 коммерческих домов на 560 тысяч квадратных метров.

«В рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток» ведется строительство 132 домов на 20,2 тысяч квадратных метров по оффтейк-контрактам, стоимостью 3,2 млрд тенге. До конца года будет введено 228 квартир, с последующим выкупом. Для этой цели выделено 2,2 млрд тенге из областного бюджета. По итогам года ожидается обеспечить арендным жильем 432 очередника», - сказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.

Кроме того, начато строительство 36 домов на 3,3 тысяч квадратных метров в сельских населенных пунктах для обеспечения жильем малообеспеченных многодетных семей, с вводом в 2023 году.

Всего, по данным властей, в 2023 году запланировано обеспечить жильем 93 малообеспеченные многодетные семьи в сельских населенных пунктах. В текущем году осуществляется реализация 41 проекта по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. По итогам года планируется завершить - 13 проектов, 28 проектов - переходящие на 2023 год. Планомерно развивается и социальная инфраструктура, ведется реализация 16 объектов социально-культурного назначения общей стоимостью 132,7 млрд тенге.

«До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию семь объектов на сумму 5,2 млрд тенге», - добавил спикер.

Вместе с тем, переходящими на 2023 год стали девять объектов, в том числе спортивные – три, образовательные - три, здравоохранения — два объекта.