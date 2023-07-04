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    Арендное жилье с правом выкупа распределили по линии КЖК в Астане

    4 Июля 2023, 02:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы результаты программы «Арендное жилье с правом выкупа» по линии АО «Казахстанская жилищная компания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Астаны.

    Подача документов по программе осуществлялась с 22.05.2023 по 29.05.2023 года.

    Данные списки отмечены следующим образом:

    1) «Прошедшие» — прошедшие заявители по программе;

    2) «Не прошедшие» — кому отказано по каким-либо причинам в участии (наличие имущества, не приложили справку с места работы или не соответствуют по месту работы и т.д.) или кто не прошел по дате постановки;

    3) «Резерв» — те, кого возможно пригласит АО «КЖК», в случае, если среди основных прошедших будут те, кто не сможет подтвердить платежеспособность.

    Как отметили в КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Астаны, отбор по данной программе проводился по каждой сфере деятельности отдельно, то есть отбор согласно дате постановки на очередь по работникам сферы образования, здравоохранения и т.д.

    Прошедшие участники программы будут приглашены в Казахстанскую жилищную компанию для подтверждения платежеспособности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Жилье
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