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    Арендное жилье для работающей молодежи: прием документов стартовал в Алматы

    15 Ноября 2021, 13:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 ноября стартовал прием заявок по программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет, передает корреспондента МИА «Казинформ».

    «Рады вам сообщить, что 15 ноября в полночь стартует прием заявок по программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет, который завершится в 23:59 часов 20 ноября текущего года. Прием заявок будет производится на сайте https://almaty-jastary.info, допуск на сайт осуществляется по электронно-цифровым ключам заявителей», - сказал заместитель руководителя управления жилищной политики Алматы Ермек Амиров в ходе брифинга РСК.

    Основными требованиями являются:

    1) Возраст – до 29 лет.

    2) Постоянная регистрация в городе Алматы не менее 2 (двух) последних лет;

    3) Отсутствие жилья на территории РК за последние 2 года;

    4) Ежемесячная заработная плата за последние шесть месяцев должна составлять свыше 40 МРП – 116 680 тенге.

    Подробная информация о перечне необходимых документов, часто задаваемых вопросах размещена на вышеуказанном сайте.

    Предоставляемые квартиры расположены в новых ЖК «Алма Сити-5» Наурызбайского района и ЖК «Мадениет» Алатауского района. Общее количество – 1050 однокомнатных квартир. Срок предоставления в аренду – на 5 лет без права продления.

    Он также отметил, что жилье могут получить и семейные пары.

    «Могут участвовать семейные пары. В данных правилах установлена балльная система. Если будут семейные пары, то у них будут определенные баллы за каждый год, прожитый в браке. Более того, за каждого ребенка определены баллы. То есть, возможность получения данной квартиры у семейных пар будет больше нежели не семейной молодежи», - ответил он.

    Кроме того, Ермек Амиров уточнил, обязательно ли надо быть госслужащим, чтобы участвовать в программе.

    «Требования о том, что они должны работать в госслужбе либо в бюджетных организациях, нет. Это любая работящая молодежь, которая соответствует данным требования. То есть, по прописке проживания в Алматы, отсутствие жилья, также его заработная плата должна превышать 116 680 тенге», - добавил он.

    По его словам, весь процесс по программе автоматизирован. Результаты будут размещены в открытом доступе на сайте .

    Ермек Амиров заметил, что квартиры в этом году подорожали. Но, участники программы будут платить ежемесячно 9-10 тысяч тенге. А далее квартира переходит уже другим нуждающимся. В течение пяти лет арендаторы должны накопить необходимую сумму для приобретения собственного жилья.

    Спикер также призвал жителей остерегаться мошенников.

    «В наше управление поступают сообщения о требовании денег и мошеннических действий неизвестных лиц для сдачи документов и получения жилья. Будьте бдительны. Ни в коей мере не поддавайтесь данным мошенническим действиям. Сдавайте сами. Полностью процесс автоматизирован. Все на данном сайте разъяснено», - предупредил Ермек Амиров.

    Отметим, данная программа стартовала в 2019 году по поручению Первого Президента РК - Елбасы. В том году в Алматы было выдано 1050 квартир, в 2020 году - 350 квартир. На сегодняшний день 1400 квартир полностью распределены.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье Молодежь
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