Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Арендное жилье для молодежи: участники программы должны проверить статус заявок

    20 Ноября 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работающая столичная молодежь, подавшая заявки для участие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», может проверить свой статус с 22 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КГУ «Жилищный фонд» акимата города Нур-Султан в Instagram.

    Как отметили в жилфонде столицы, 22 ноября 2021 года на номер телефона, который был указан при регистрации на портале qatysu.zhilfond.kz, будет отправлено смс-уведомление о статусе заявки: «Допущен к участию»; «Необходима корректировка»; «Отказано».

    «Допущен к участию» означает, что участником был приложен полный перечень документов и соответствуете условиям программы, нужно теперь только ждать результатов отбора по баллам, но при желании можно дополнить свою заявку в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz.

    «Необходима корректировка» означает, что был приложен неполный перечень документов и нужно доложить документы, которые от вас затребовали. В своем личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz вы сможете увидеть комментарии модератора и узнать, какие документы вы не доложили. Откорректировать свою заявку вы должны 23 ноября 2021 года с 9.00 часов до 23:59 часов.

    «Отказано» означает, что вы не соответствуете условиям программы. К примеру: отсутствует постоянная адресная регистрация за последние 2 года, есть имущество, недостаточно доходов и т.д. С причиной отказа подробнее можно будет ознакомиться на портале в личном кабинете. Заявители со статусом «отказано» не могут редактировать заявку и предоставить дополнительные документы.

    ВАЖНО! Доступ в личный кабинет на портале qatysu.zhilfond.kz будет возможен 22 ноября 2021 года для ознакомления с комментариями модератора без возможности редактирования и 23 ноября 2021 года будет открыт доступ для редактирования заявки, чтобы доложить документы при необходимости. Зайти в личный кабинет можно будет неограниченное количество раз в указанные дни, но вложить файлы и подписать ключом ЭЦП вы можете только 1 раз.

    Смс-уведомление будет отправлено на номер телефона, который был указан при подаче заявки, в личном кабинете на портале вы сможете увидеть данные, которые вы сами заполнили. В случае, если Вы указали некорректный номер, смс вы не получите.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    5 Заморозки прогнозируют в СКО