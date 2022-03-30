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    Арендное жилье для молодежи: программу продлевают в трех городах РК

    30 Марта 2022, 18:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Арендное жилье для работающей молодежи продлевают в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 2025 года. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Шахмардан Байманов, недавно была создана площадка при научно-исследовательском центре Government for zhastar, на которой обсуждается много вопросов, связанных с молодежью. К примеру, на этой неделе, как отметил председатель Комитета, планируется обсудить вопрос обеспечения жильем молодых казахстанцев.

    «Вы знаете, что в трех городах - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте предоставляется арендное жилье для работающей молодежи. Эта программа была запланирована до 2021 года. Было принято решение - теперь до 2025 года продлить ее в этих трех регионах», - сообщил Шахмардан Байманов во время аналитического дискурса по Посланию Главы государства с участием молодежных организаций, прошедшего в столице.

    Аналогичные программы, как отметил председатель Комитета по делам молодежи и семьи планируют запустить и в других регионах страны.

    «Еще дополнительно с 2022 года в других регионах будут запущены аналогичные программы. Уже три-четыре региона изъявили желание запустить такие программы», - отметил Шахмардан Байманов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Алматы Жилье Шымкент Молодежь
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