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    Арендное жилье для молодежи: 4 ноября стартует прием заявок в Нур-Султане

    2 Ноября 2021, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» в столице стартует с 9:00 часов 4 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Прием документов от работающей молодежи будет осуществляться только онлайн на портале qatysu.zhilfond.kz с 9:00 часов 4 ноября до 23:59 часов 11 ноября 2021 года.

    Напомним, арендное жилье предоставляется сроком на 5 лет без права выкупа и продления, по истечении этого срока квартиру необходимо будет освободить. Поэтому в случае, если заявитель пройдет отбор и получит жилье, рекомендуется за время проживания накопить на первоначальный взнос уже на свою квартиру. Ежемесячная арендная плата составляет 5 000 - 15 000 тенге.

    После подачи заявки, по мере ее рассмотрения, на номер телефона заявителя, который был указан, будет отправлено SMS-уведомление с текущим статусом заявки. Статус может быть одним из трех:

    - Принято в работу (соответствуете условиям программы, полный перечень документов);

    - Необходима корректировка (вы приложили неполный пакет документов, документы плохого качества и т.д. и нужно в день корректировки доложить документы);

    - Отказано (не соответствуете условиям программы).

    Со статусом заявки заявитель может ознакомиться в личном кабинете на портале qatysu.zhilfond.kz после того, как получит SMS-уведомление на телефон.

    По всем вопросам касательно программы для работающей молодежи следует обращаться в Call-центр 109 (с мобильного бесплатно) или по номеру 8-700-725-17-32.

    Условия участия в программе:

    - гражданин РК не достигший 29 лет;

    - законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;

    - постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в городе Нур-Султан;

    - отсутствие жилья на праве собственности по РК у заявителя и всех членов семьи, а также арендного с правом выкупа в течение 2 лет;

    - подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 116 680 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Жилье Молодежь
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