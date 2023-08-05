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Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Августа 2023, 17:23
Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией Президента и депутатами районного маслихата Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Нового главу района активу представил аким области Ермек Маржикпаев.

Садыков Арай Серикбаевич родился в 1980 году в городе Аркалыке Костанайской области.

Окончил Аркалыкский государственный педагогический институт и Акмолинский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частных структурах города Аркалыка Костанайской области.

С февраля 2023 года являлся региональным инспектором Отдела развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства Республики Казахстан.


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