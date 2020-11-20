«Аралтуз» и «Аралсода» подарили Аральской больнице реанимобили

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - АО «Аралтуз» и ТОО «Аралсода» передали Аральской межрайонной больнице два реанимобиля, оснащенных современным оборудованием. На эти цели компании выделили порядка 20 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ».

Аральская межрайоная больница охватывает медицинской помощью 70 тысяч жителей. Подаренные реанимобили станут существенным подспорьем для врачей и местного населения.

«Эти реанимобили позволяют прямо во время транспортировки оказывать квалифицированную помощь тяжелобольным, когда дорога каждая минута. Выражаем благодарность компаниям «Аралтуз» и «Аралсода» за своевременную поддержку», - сказала заместитель главного врача КГП на ПХВ «Аральская межрайонная больница» Лаура Адильбаева.

В Аральском районе расположены производственные объекты АО «Аралтуз» и ТОО «Аралсода». Компании регулярно осуществляют в регионе социальные проекты.

«В этом году все мы столкнулись с огромной бедой, когда из-за нехватки какого-либо оборудования, к сожалению, гибнут люди. Покупка реанимобилей – это наша не первая и не последняя помощь медучреждениям», - отметил президент АО «Аралтуз» Айдынбек Тауасаров.

На благотворительную помощь АО «Аралтуз» и ТОО «Аралсода» выделили 50 миллионов тенге. Ранее, в рамках данной акции, компании обеспечили провизорные стационары Аральского района оборудованием, необходимым для борьбы с Covid-19. Медучреждения получили 19 кислородных концентраторов и 200 медицинских кроватей, а персоналу выдали 200 специальных защитных комплектов.