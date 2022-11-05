Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Арабские издатели предлагают объединить в базе данных веб-сайты, нарушающие авторские права

    5 Ноября 2022, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась двухдневная VI конференция арабских издателей, которая собрала свыше 600 издателей. В течение двух дней на площадке велась оживленная дискуссия, обсуждались реалии арабского языка, будущее арабских библиотек, свобода слова и то, как современные арабские писатели и издатели влияют на арабский язык. О том, какие рекомендации выработаны по итогам конференции, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам конференции рекомендовано изучить будущее книжных ярмарок, учитывая увеличение электронных книг и платформ для аудиокниг рынке. Так издатели смогут найти правильный баланс между бумажными книгами и их цифровыми версиями.

    Участники конференции арабских издателей призывают приложить усилия для защиты интеллектуальных прав, изучить законы о защите прав авторов и издателей. Также участники конференции предложили создать базу данных веб-сайтов, которые нарушают авторские права и закон об интеллектуальной собственности, предлагая читателям нелегальные копии книг. По словам участников конференции, база данных позволит компетентным органам в каждой стране ограничить доступ к этим сайтам.

    Также рекомендовано выстроить сотрудничество с региональными и международными организациями для финансирования учебных семинаров для издателей. Это позволит повысить имидж издателей в современном мире. Одна из рекомендаций касается изучения опыта издателей Индии и африканских стран. В частности, предлагается выяснить, как эти страны справились с обучением в режиме онлайн во время пандемии, можно ли в дальнейшем вкладывать инвестиции в образовательный контент в онлайн-режиме.

    В целом участники конференции арабских издателей призывают наладить сотрудничество с различными издательствами, ассоциациями и союзам, как на региональном, так и на международном уровне.

    Отметим, что в день открытия 41-й международной книжной ярмарки в Шардже (ОАЭ) прошла VI конференция арабских издателей, посвященная стратегиям развития региональной издательской индустрии.

    VI конференция арабских издателей собрала на одной площадке ведущих местных и региональных издателей, деятелей культуры. В этом году конференция посвящена инновационным стратегиям развития региональной издательской индустрии.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мировые новости ОАЭ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Узбекистан признал киберспорт официальным видом спорта
    За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
    NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
    Евросоюз увеличивает расходы на оборону
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области
    Новости партнеров