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    Аптечный курьер продавал синтетический наркотик в Алматы

    20 Августа 2022, 16:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы аптечный курьер распространял синтетический наркотик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29-летний житель Талгарского района позиционировал себя «аптечным курьером», поскольку, по его словам, нашел в интернете работу с описанием «курьер сети аптек с каждодневной оплатой».

    «На самом деле, как стало известно в ходе изучения преступного промысла молодого человека, это лишь первая ниточка к завуалированному поисковику. Далее нужно использовать коды, чтобы наладить связь с так называемым работодателем. В день задержания предприимчивый курьер получил заказ на закладку 29 доз наркотиков. Однако был задержан. Пакеты с порошкообразным веществом розового цвета направлены на экспертизу, согласно заключению которой представленные на исследование вещества являются психотропными. В отделе полиции при УП Медеуского района начато досудебное расследование. Он водворен в ИВС», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г. Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    К слову, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда он промышлял кражами чужого имущества.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматы Алматинская область Общество Борьба с наркотиками
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