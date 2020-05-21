Apple и Google выпустили приложение по отслеживанию больных коронавирусом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Известные во всем мире компании Apple и Google выпустили долгожданное приложение, которое уведомляет о нахождении вблизи человека, зараженного COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Technology Review.

Это приложение поможет мировым органам здравоохранения отслеживать распространение коронавируса. Правительства разных стран мира могут теперь использовать эту технологию для отслеживания инфицированных людей и потенциальных контактирующих лиц.

Отслеживание контактирующих лиц, то есть отслеживание тех, кто мог быть подвержен инфекционному заболеванию, является важной и проверенной стратегией, которую ученые использовали для успешной борьбы со вспышками вируса Эбола и ВИЧ.

В последние несколько месяцев многие страны работали над использованием различных технологий, включая приложения для мобильных телефонов, чтобы не отставать от масштабов и скорости пандемии.

Более двух десятков стран уже выпустили свои собственные приложения для отслеживания контактирующих лиц, но ожидается, что совместный выпуск приложения компаний Apple и Google значительно ускорит процесс борьбы с пандемией. Партнерство этих мировых гигантов означает, что почти все смартфоны в мире смогут обнаруживать друг друга и обмениваться информацией о нахождении потенциально опасных переносчиков болезни.

Apple и Google заявили, что 22 государства на пяти континентах, а также в нескольких американских штатах, уже получают доступ к API.

По данным компаний Apple и Google, технология отслеживания больных коронавирусом будет постепенно отключаться в странах, поборовших пандемию.

Такая технология может помочь справиться с масштабами пандемии и стать частью процесса восстановления мировой экономики.