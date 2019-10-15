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    Аппараты советов безопасности Казахстана и Беларуси провели расширенные консультации

    15 Октября 2019, 10:23

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе переговоров, на которых председательствовали помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Калмуханбет Касымов и Государственный Секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав Зась, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух государств.

    Стороны обменялись мнениями по состоянию региональной и глобальной безопасности. Подробно обсуждались современные вызовы и угрозы в сфере информационной безопасности, состоялся плодотворный обмен оценками и наработанным опытом в данной отрасли.

    Совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства в целях обеспечения информационной безопасности двух стран.

    Также во время консультаций рассматривались различные аспекты международного сотрудничества в оборонной сфере, перспективные направления двустороннего взаимодействия в военно-технической области.

    Кроме того, с учетом вступления С.Зася на должность Генерального секретаря ОДКБ с января 2020 года, были рассмотрены приоритетные направления деятельности указанной международной организации в рамках председательства Беларуси.

    По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

    Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ОДКБ Акорда Безопасность Беларусь
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